Real garante que Luxemburgo fica Diante da pressão da torcida e da imprensa, a diretoria do Real Madrid se reuniu nesta quinta-feira para discutir a situação do time. E resolveu manter o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo no cargo. Pelo menos até domingo, quando acontece o jogo com o Real Sociedad, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. A reunião teve a participação do presidente do clube, Florentino Perez, e de outros dirigentes. E depois de terminada, foi divulgado um comunicado no site oficial do Real: ?Em nenhum momento se pensou na troca de treinador.? Mas, apesar do ?respaldo? da diretoria, Luxemburgo está ameaçado no cargo. Afinal, ele foi muito vaiado pela torcida no empate de quarta-feira, com o Lyon, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela Liga dos Campeões da Europa. E a imprensa espanhola até já especula o nome de um possível substituto. Um ano depois de ser contratado pelo Real Madrid, Luxemburgo sofre grande pressão. A edição desta quinta-feira do jornal esportivo Marca trouxe em manchete de capa ?Fuera, Fuera, Fuera?, com uma foto do treinador brasileiro em primeiro plano e a torcida atrás protestando. A bronca maior contra Luxemburgo surgiu do fato dele substituir o meia Beckham pelo lateral-direito Michel Salgado, no segundo tempo contra o Lyon, quando o jogo estava empatado. Aí a torcida se enfureceu. ?Trocar um meia por um defensor significa falta de ambição, conformismo, medo, um pecado mortal. É o Real Madrid em campo, onde se morre matando, ainda mais num jogo onde está em jogo a classificação na Liga dos Campeões?, escreveu outro jornal esportivo, o As, na reportagem de título ?Luxemburgo comete Harakiri.? Luxemburgo se defendeu. ?Da próxima vez eu deixo o Beckham morrer em campo. Não sou louco de substituir o melhor do time. Ele estava lesionado, com fortes dores nas costas. As vaias foram injustas, mas admito que também vaiaria o técnico se estivesse na arquibancada e não soubesse que Beckham saiu por contusão?, revelou o treinador. Enquanto isso, os jogadores saem em defesa de Luxemburgo. ?Estamos todos juntos. Não há um culpado único?, afirmou Zidane. ?O Manchester teve um treinador em 15 anos. Aqui, quatro em três temporadas. Domingo será a partida mais importante para o nosso treinador e o clube. O único resultado que interessa é a vitória. Será como uma final de campeonato?, disse Beckham.