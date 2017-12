Real garante vaga e Kaká salva Milan O Real Madrid teve motivo para comemorar o empate de 0 a 0 com o Partizan, nesta terça-feira, em Belgrado. Com esse resultado, o time espanhol foi a 10 pontos no grupo F da Liga dos Campeões da Europa e garantiu vaga nas oitavas-de-final com duas rodadas de antecipação. Os sérvios têm só 2 pontos. A festa do Real não foi completa porque Roberto Carlos se machucou. O lateral sentiu estiramento, aos 8 minutos, em cobrança de falta, e foi substituído por Guti. Avaliação mais minuciosa será feita nesta quarta-feira, em Madri, mas ele já preocupa a comissão técnica da seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias. No outro jogo da chave, o Porto (7) ganhou do Olympique Marselha (3) por 1 a 0, gol de Alenichev. Um brasileiro que brilhou foi Kaká. O meia fez o gol da vitória do Milan por 1 a 0 sobre o Bruges, na Bélgica, e recolocou o time italiano na ponta do grupo H, com 7 pontos. Os milaneses jogaram com um a menos desde os 38 do primeiro tempo, com a expulsão do zagueiro Nesta. Os belgas têm 4. Na outra partida, o Celta bateu o Ajax por 3 a 2 e foi a 5 pontos - um a menos do que o rival holandês. O meia Vagner fez o terceiro gol dos espanhóis. A Lazio deu vexame em casa ao ser goleada por 4 a 0 pelo Chelsea, no grupo G. Os italianos despencaram para o último lugar, com 4 pontos, e os ingleses lideram com 9. O Besiktas é o vice-líder, com 6, depois de fazer 1 a 0 no Sparta Praga (4). Manchester e Stuttgart disparam no grupo E, ambos com 9 pontos. Os ingleses fizeram 3 a 0 no Glasgow Rangers (4 pontos) e os alemães bateram o Panathinaikos (1) por 3 a 1, na Grécia.