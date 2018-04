Real Garcilaso avança nos pênaltis e pode pegar Grêmio O Grêmio ainda não está garantido nas quartas de final da Copa Libertadores, mas já sabe qual será o seu adversário caso elimine o colombiano Independiente Santa Fé. Na noite de quinta-feira, o Real Garcilaso, do Peru, avançou ao derrotar o Nacional, do Uruguai, por 4 a 1 na disputa de pênaltis após derrota por 1 a 0 na partida realizada em Montevidéu, no Estádio Centenário.