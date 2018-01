Real goleia Betis e encosta na líder O Real Madrid goleou o Betis, neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, por 4 a 1, de virada, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este resultado, o time soma 42 pontos, contra 43 da líder Real Sociedad. Fernando abriu o placar para o Betis, aos 38 minutos do primeiro tempo. Aos 44, Raúl empatou. Figo (de pênalti), Zidane e Ronaldo completaram a goleada. Detalhe: no gol de Ronaldo, o atacante brasileiro cobrou o pênalti, o goleiro defendeu parcialmente, e no rebote o artilheiro fez o drible e empurrou a bola para o gol. No outro jogo deste sábado, o Villarreal derrotou o Valladolid por 1 a 0.