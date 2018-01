Real goleia na Copa dos Campeões O Real Madrid goleou o Anderlecht por 4 a 1, de virada, na tarde desta quarta-feira; assumiu a liderança do Grupo A e praticamente garantiu sua vaga na segunda fase da Copa dos Campeões da Europa. A equipe espanhola levou um susto no primeiro tempo, quando Dindane abriu o marcador para o Anderlecht aos 33 minutos. O Real só reagiu no segundo tempo e marcou com Celades, Raul (2) e Solari. O atacante Raúl entrou para a história do Real ao marcar o gol de número 700 do clube em copas européias. Também pelo grupo A, a Roma venceu o Lokomotiv Moscou por 2 a 1 e ocupa agora a vice-liderança com 4 pontos ganhos. O Real lidera com 9 pontos; o Anderlecht é o terceiro com 3 pontos e o Lokomotiv ocupa a lanterna com apenas um ponto ganho. Na próxima rodada, dia 16 de outubro, o Anderlecht recebe o Real. No dia 25, a Roma viaja até Moscou para a partida de volta contra o Lokomotiv.