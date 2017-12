Real goleia na estréia do supertime Roberto Carlos lá na lateral-esquerda. Makelele na marcação do meio-de-campo, Beckham pelo lado direito, Zidane no meio e Figo pela esquerda. E, na frente, Raúl e Ronaldo. Isso sem contar os outros jogadores, como o goleiro Casillas e o zagueiro Helguera. O supertime do Real Madrid entrou em campo pela primeira vez neste sábado, num amistoso contra um combinado de Hong Kong, em Pequim. E foi com vitória: goleada por 4 a 0. Mais de 50 mil pessoas foram ao estádio para acompanhar a estréia do inglês Bekcham no time espanhol. Ele jogou 72 minutos, até ser substituído por Celades. Teve uma boa atuação, sem muito brilho. Mas sua presença na equipe obrigou o deslocamento de Figo para o lado esquerdo. E parece que deu certo. O meia-atacante português foi um dos destaques do jogo. Tanto que foi de Figo o primeiro gol, aos 42 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Morientes, que havia entrado no lugar de Ronaldo, marcou mais dois. E Portillo fechou a goleada do Real. Agora, a próxima parada da excursão do time de Madri pela Ásia é o Japão. A delegação deve chegar neste domingo ao país e, na próxima sexta-feira, faz amistoso em Tóquio.