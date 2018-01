Real goleia no Campeonato Espanhol O Real Madrid finalmente desencantou com Zidane. Jogando em casa neste sábado, o time conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Espanhol ao golear o Espanyol por 5 a 1. O craque francês abriu o placar e os outros gols foram de Roberto Carlos (de falta), Figo, Raúl e McManaman. Com o resultado, o Real chegou a quatro pontos em quatro rodadas. No Camp Nou, o Barcelona sofreu para bater o Tenerife por 2 a 0. O brasileiro Geovanni abriu o placar no primeiro tempo. Ele recebeu um passe longo de Xavi, driblou o goleiro e empurrou de pé esquerdo. Na segunda etapa, o time visitante atacou muito e exigiu boas defesas do goleiro Bonano. O Barça só respirou aos 45 minutos, quando Saviola puxou um contra-ataque, driblou dois zagueiros e o goleiro e fez 2 a 0. O La Coruña assumiu a liderança isolada com nove pontos, um a mais que o Barça e dois à frente do Celta, que joga neste domingo. Numa partida emocionante, a equipe galega ganhou fora de casa do Alavés por 3 a 2 graças a um gol de Sergio aos 42 minutos do segundo tempo. O time chegou a abrir 2 a 0, com dois gols de Amavisca, mas o Alavés reagiu e buscou o empate com gols de Llorens e do zagueiro argentino Coloccini, campeão mundial sub-20. Quando tudo parecida decidido, Sergio fez o gol salvador.