Real goleia o Barcelona e vice é do Villarreal

Após conquistar o título nacional no último final de semana, o Real Madrid goleou o Barcelona por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 36.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado garantiu o vice-campeonato para o Villarreal, já que não pode mais ser ultrapassado pelo Barcelona, que terá que disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O Real Madrid foi muito superior ao Barcelona no primeiro tempo do principal clássico espanhol e abriu o placar aos 12 minutos, com Raúl. O time merengue ampliou a vantagem aos 20, com Robben, de cabeça. O campeão espanhol continuou melhor na segunda etapa e o argentino Higuaín fez o terceiro, aos 17 minutos. Van Nistelrooy, em cobrança de pênalti, aos 31, marcou o quarto gol do Real Madrid. Aos 41 minutos, Lionel Messi passou para Henry, que diminuiu para o Barcelona. O Real Madrid enfrentará o Zaragoza, fora de casa, no próximo domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. Já o Barcelona receberá o Mallorca, no Camp Nou. VICE O Villareal venceu o Recreativo Huelva por 2 a 0, fora de casa e conquistou o vice-campeonato espanhol. A equipe chegou aos 71 pontos, sete a mais que o Barcelona. Já o Huelva segue na zona de rebaixamento, com 40 pontos. Os gols foram marcados por Nihat e Guille Franco. O Getafe praticamente se assegurou na elite do futebol espanhol, ao vencer o Almeria por 4 a 2, em Madri, após estar perdendo por 2 a 0. Com o resultado, a equipe se manteve na 13.ª posição, com 45 pontos. Moral Fernández, duas vezes, Albin e Granero, contra, fizeram para o Getafe. Crusat e Paunovic marcaram os gols do Almeria. Mesmo jogando fora de casa, o Sevilla goleou o Racing Santander por 3 a 0 e entrou na briga por uma das vagas na próxima edição da Liga dos Campeões. O time chegou aos 58 pontos e pulou para a quarta colocação. Federico Fazio marcou dois gols e o brasileiro Renato fez o outro. Em confronto entre equipes que lutam contra o rebaixamento, o Valência bateu o Zaragoza por 1 a 0, com gol de Silva. O time chegou aos 45 pontos, na 14.ª posição. O Zaragoza ficou em situação perigosa. O time do brasileiro Ricardo Oliveira está duas posições atrás, com 40 pontos, apenas um à frente da zona de rebaixamento. O Mallorca venceu o Osasuna por 2 a 1 e segue lutando por uma das vagas na Copa da Uefa. O time está em sétimo, com 53 pontos. Güiza e Trejo marcaram para a equipe e Portillo diminuiu. O Osasuna luta contra o rebaixamento. O time ocupa o 17.º lugar, com 40 pontos. O La Coruña venceu o Levante por 1 a 0, com gol de Riki, e manteve as chances de se classificar para a Copa da Uefa. A equipe tem 52 pontos e está na oitava posição. Em Sevilha, Bétis e Valladolid, equipes que ocupam o meio da tabela, empataram por 1 a 1. O Athletic Bilbao venceu o Múrcia, fora de casa por 2 a 1, com gols de Llorente e Gabilondo. Iván Alonso marcou para o Múrcia, que é o vice-lanterna, com 30 pontos e já está rebaixado.