Trio de ataque funciona e Real Madrid goleia o Getafe no Espanhol

Atualizado às 20:15

Depois de uma semana extremamente conturbada, por conta da polêmica sobre a escalação irregular de Cheryshev na Copa do Rei, e em meio a momento bastante irregular, o Real Madrid pôde respirar neste sábado. Em casa, não teve qualquer dificuldade para golear o Getafe por 4 a 1 e assumir a terceira colocação do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Real a 30 pontos, quatro atrás do líder Barcelona e dois do Atlético de Madrid. Na próxima rodada, domingo que vem, a equipe duelará com o Villarreal, fora de casa. Já o Getafe parou nos 14 pontos, em 13.º, e pega a Real Sociedad na sexta-feira.

Se o Real vive momento complicado, mais turbulenta ainda é a fase de Benzema. Respondendo a processo por chantagem a um companheiro de seleção francesa, Valbuena, o atacante tem que alternar os depoimentos à Justiça com as atuações em campo. Neste sábado, ele foi à forra.

Logo aos três minutos, Benzema abriu o placar, depois de boa jogada de Pepe e Isco pela direita e cruzamento do português. Aos 16, o francês voltou a aparecer para ampliar. Após lançamento de James Rodríguez e ajeitada para o meio, ele dominou e fuzilou o goleiro.

O Real não encontrava qualquer dificuldade e chegou ao terceiro aos 35, quando Cristiano Ronaldo ajeitou de cabeça e Bale bateu cruzado. Faltava o do próprio português, que saiu três minutos depois. Ele recebeu enfiada precisa de Kross e finalizou com categoria.

No segundo tempo, o Real deixou de atacar e passou a tocar a bola para controlar o placar. Com isso, o Getafe cresceu e criou algumas oportunidades, até marcar o gol de honra aos 24 minutos. Após escanteio da direita, Alexis desviou no canto direito de Navas e deu números finais à partida.