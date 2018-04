Real goleia Rayo pela Copa do Rei O Real Madrid confirmou o seu favoritismo no jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Rei, ao golear o Rayo Vallecano por 4 a 0, nesta terça-feira no Santiago Bernabéu, em Madri. Apesar da goleada o Real não repetiu a boa atuação de sábado quando derrotou o Deportivo La Coruña, por 3 a 1, pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Vicente del Bosque só deslanchou no segundo tempo. O Real abriu o placar aos 34 minutos do primeiro, após uma jogada individual de Roberto Carlos. O lateral brasileiro invadiu a área adversária e definiu de pé direito. A goleada só foi construída no fim do jogo. Raul, aos 33, Zidane, aos 36 e Figo, aos 40, foram os marcadores. O Real não é campeão da Copa do Rei desde 1993. A final está marcada para 6 de março, em Madri, no dia em que o clube completa seu centenário.