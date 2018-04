Real goleia Roma; Dinamo lidera O Real Madrid esteve perto de viver mais uma noite conturbada nesta terça, na segunda rodada da Copa dos Campeões. Em 22 minutos, perdia por 2 a 0 para a Roma e se ouviam vaias da torcida no Estádio Santiago Bernabeu. Mas o talento dos ?galácticos? - que alguns gozadores começavam a chamar de ?lunáticos? - enfim apareceu e, com ele, a virada e os 4 a 2 finais. Na outra partida do Grupo B, o Dinamo Kiev também fez 4 a 2, mas sobre o Bayer Leverkusen. Raúl (2), Figo e Roberto Carlos se encarregaram de aliviar o ambiente no Real. O início foi desastroso: os italianos ficaram em vantagem com De Rossi aos 3 minutos e aumentaram com Cassano, aos 22. Ainda tiveram oportunidade de ampliar em cobrança de falta de Totti. O Real ficou grogue, evitou o nocaute e se recompôs ainda no primeiro tempo, com o gol de Raúl aos 39 minutos. O contragolpe veio na fase final, com pressão total dos espanhóis desde que a bola recomeçou a rolar. O alívio surgiu aos 8 minutos, em pênalti de Panucci sobre Raúl. O português Figo cobrou forte, no canto direito, sem chance para Pelizzoli. A Roma se encolheu e o Real se encheu de coragem. A virada veio com Raúl aos 28 e se consolidou com a bomba de Roberto Carlos aos 34. O lateral-esquerdo arrancou aplausos da mesma platéia que uma semana atrás o vaiou, por considerá-lo principal responsável pela queda do técnico José Antonio Camacho. Com esse resultado, o Real desconta a derrota por 3 a 0 para o Leverkusen, 15 dias atrás, na rodada inaugural. Ronaldo, ontem, teve desempenho discreto, assim como Beckham e como Zidane, que voltou ao time depois de período em tratamento. O Dínamo também teve sobressalto, em Kiev. O time ucraniano fez 1 a 0 com o brasileiro Diogo Rincón, mas os alemães viraram com Voronin e Nowotny. Diogo Rincón e Cernat (2) comandaram a reação. Na próxima rodada, dia 19, o Real recebe o Dinamo Kiev e o Bayer Leverkusen joga em casa com o Roma.