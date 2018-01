Real indeniza clubes que lançaram Ronaldo São Cristóvão e Cruzeiro começam a colher dividendos por terem participado da formação profissional de Ronaldo. Os dois clubes já receberam do Real Madrid cheques de 80 mil e de 56 mil euros, respectivamente. Essas quantias são apenas parte do que têm direito, segundo estabelece legislação da Fifa, em transações que envolvem jogadores que deixaram seus países ainda muito jovens. A Fifa determinou que "clubes formadores" serão indenizados sempre que conseguirem provar que tiveram algum vínculo com atletas entre os 12 e os 23 anos de idade. O máximo previsto é de 5% do total da transação. No caso de Ronaldo, o Cruzeiro deve receber ainda em torno de 346 mil euros e o São Cristóvão, 400 mil. "O Real Madrid se comprometeu a pagar tudo, conforme o previsto", revela Ivandro Sanchez, do escritório paulista de advogados que cuida dos interesses dos dois clubes brasileiros. O problema está no fato de que os espanhóis querem fazer os depósitos em parcelas até 2006 - coincidindo com os pagamentos para a Inter de Milão, de onde contratou Ronaldo - e as equipes nacionais pedem o dinheiro à vista.