Real já começa a faturar na Ásia O Real Madrid começa a sentir, na Ásia, a força e o prestígio de seu elenco de estrelas. Principalmente de David Beckham. O campeão espanhol chegou nesta sexta-feira a Kumming, onde fará a parte inicial de sua pré-temporada, e o meia inglês foi o centro de atenções. O mais novo reforço chamou tanta atenção, que deixou em segundo plano nomes tão famosos como os de Ronaldo, Figo, Zidane e Raúl. O desembarque no aeroporto local foi uma festa. Havia pelo menos 1.000 torcedores à espera dos "galácticos", como a imprensa da Espanha chama o grupo de profissionais do Real. Alguns fãs carregavam faixas de "Bienvenidos" (Bem-vindos) e vários mostravam cartazes em que se lia "I love you Beckham" (Eu te amo Beckham). Adolescentes ficavam histéricas, na tentativa de chegar perto do inglês. A diretoria do Real esfrega as mãos. A expectativa é a de faturar em torno de US$ 10 milhões com apresentações em Pequim, Tóquio, Hong-Kong e Bangcoc. Além da venda de camisas, de preferência a 23 de Beckham. Mas são bem cotadas também a 5 de Zidane, a 11 de Ronaldo, a 7 de Raúl e, menos, a 10 de Figo. Tudo gira em torno de cifras. O campo de treinos e o hotel em que o Real Madrid está hospedado foram bancados por uma grande indústria de cigarros da China. A empresa investiu US$ 972 mil para recepcionar os espanhóis, com direito a parte na arrecadação do jogo contra um combinado chinês e também em peças de publicidade. A avidez por dinheiro é tamanha que cada um dos 350 jornalistas credenciados para seguir o Real de perto deve pagar diariamente US$ 73 para entrar no local. Há também a parte esportiva. Os jogadores fizeram o primeiro treino com bola, sob o comando do português Carlos Queiróz, escolhido para substituir Vicente del Bosque. A atração foi Beckham. O inglês esteve tímido entre seus novos companheiros, e jogou no time em que não estava o português Figo, com quem teoricamente alternará jogadas pelo lado direito do ataque.