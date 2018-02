Real já fala em ?futebol-espetáculo? Pouco antes de apresentar o técnico Vanderlei Luxemburgo aos torcedores do Real Madrid, o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, anunciou nesta quinta-feira a volta do ?futebol-espetáculo? para 2005 em sua mensagem de fim de ano, na página do clube na internet. O dirigente se reúne logo mais com o treinador brasileiro, ao lado do vice-presidente Emilio Butragueño e o diretor de futebol Arrigo Sacchi.