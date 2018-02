Real joga 6 minutos em 5 de janeiro Os seis minutos restantes da partida entre Real Madrid e Real Sociedad, suspensa no domingo após ameaça de bomba no Estádio Santiago Bernabéu, serão jogados no dia 5 de janeiro, confirmou nesta segunda-feira a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). ?Chegamos a um acordo de que a partida seja realizada no próximo dia 5 de janeiro. Serão jogados os seis minutos restantes. Quero parabenizar, aliás, o comportamento do Real Madrid e de sua torcida ontem?, disse o presidente da entidade, José Luis Astiazarán.