Real joga desfalcado de suas estrelas Dos cinco "magníficos" do Real Madrid, apenas Roberto Carlos estará em campo neste sábado, no jogo contra o Recreativo Huelva, fora de casa. Com problemas físicos, Ronaldo, Raúl, Zidane e Figo ficaram em Madri fazendo tratamento. A ausência das estrelas vem num momento delicado do Campeonato Espanhol - o Real lidera com 64 pontos, apenas um à frente de La Coruña e Real Sociedad. "Teremos desfalques importantes, mas vamos confiantes para Huelva", disse o técnico Vicente del Bosque, preocupado com o jogo de volta contra a Juventus, quarta-feira, pelas semifinais da Liga dos Campeões.. O La Coruña jogará fora de casa contra o Málaga. Outros jogos deste sábado: Atlético de Madrid x Alavés; Espanyol x Osasuna; Athletic de Bilbao x Valladolid. E no domingo, jogam Rayo Vallecano x Betis, Celta x Racing Santander, Valencia x Villarreal, Mallorca e Real Sociedad e Sevilla x Barcelona.