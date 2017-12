Real joga desfalcado em Barcelona O Real Madrid não terá os titulares David Beckham e Guti no jogo deste sábado, contra o Espanyol, em Barcelona. Mas os desfalques não preocupam o técnico Carlos Queiroz. "Temos confiança em qualquer jogador do plantel. Afinal, é o grupo que conquista títulos e não apenas um jogador", afirmou. Solari e Borja entrarão na equipe, que lidera o campeonato com dois pontos de vantagem sobre o Valencia. O Espanyol está em penúltimo lugar. O vice-líder Valencia recebe o Barcelona também neste sábado, às 17h30 (ao vivo, na ESPN Internacional), preocupado em não deixar o Real Madrid se distanciar na liderança. O técnico Rafa Benítez não terá o meia argentino Pablo Aimar, com uma torção no joelho direito. Porém, o Barça, que conquistou 16 dos 18 pontos possíveis nos últimos seis jogos, não contará com atacante Kluivert, o meia Luis Enrique e o volante Davids, todos suspensos. Além deles, Ronaldinho Gaúcho, com dores no pé direito, é dúvida. Em Madri, o La Coruña, terceiro colocado, tem um difícil confronto contra o Atlético, que ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões. Outros jogos deste sábado são: Sevilla x Real Sociedad e Celta x Málaga. E no domingo jogam: Albacete x Murcia, Athletic de Bilbao x Betis, Osasuna x Mallorca, Racing x Valladolid e Zaragoza x Villarreal.