Real joga embalado contra o Sevilla O Real Madrid visita o Sevilla, na tarde deste domingo, animado com a perspectiva de acrescentar dois títulos a seu acervo milionário de troféus. A equipe de Ronaldo, Figo e Zidane lidera o Campeonato Espanhol, com 61 pontos, e depende só de seu esforço para recuperar a hegemonia nacional, perdida para o Valencia no ano passado. Além disso, no meio da semana, se garantiu na semifinal da Liga dos Campeões, mesmo com derrota por 4 a 3 para o Manchester United. O desempenho na Inglaterra reforçou a confiança de que o time de estrelas pode dominar a Espanha e o continente mais uma vez. O técnico Vicente Del Bosque elogiou o comportamento de seus jogadores e pede sacrifício adicional. O recado vai para o português Luís Figo, que voltou com dores musculares, fez tratamento e pode ser aproveitado. O zagueiro Ivan Helguera também preocupa. O Real não poderá contar com Raúl, que se recupera de operação de apendicite, e nem com o lateral Salgado, suspenso. A compensação está em Ronaldo. O atacante brasileiro foi o herói da classificação européia, ao marcar os três gols que encantaram o estádio de Old Trafford, e tem presença confirmada. O talento do campeão do mundo será importante para fazer com que o Real não baixe a guarda e reaja, pois nas duas últimas rodadas perdeu para a Real Sociedad (4 a 2) fora e empatou com o Barcelona (1 a 1) em casa. A Real Sociedad, vice-líder com 60 pontos, está à espreita de qualquer vacilo do líder para dar o bote. Mas terá tarefa difícil na 31ª das 38 rodadas da competição. A missão deste domingo será a de passar pelo Barcelona, um time que tem 37 pontos, não está totalmente livre até da ameaça de rebaixamento e que jogará de cabeça quente com a eliminação da Liga dos Campeões. O Deportivo também sonha com a liderança. O time de La Coruña tem 60 pontos e se desloca para pegar o Mallorca, 38 e com pretensão de ir à Copa Uefa. O domingo tem ainda: Celta (51) x Valladolid (35), Rayo Vallecano (27, na lanterna) x Espanyol (33), Huelva (30) x Villarreal (36) e Malaga (41) x Racing Santander (36).