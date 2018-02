Real joga para manter liderança O Real Madrid defende a liderança do Campeonato Espanhol contra o Villarreal, neste sábado, às 15 horas (com transmissão da ESPN Internacional), fora de casa, pela 26ª rodada. O time está um ponto à frente da Real Sociedad: 51 a 50. Embora a preocupação maior do técnico Vicente del Bosque seja com a partida contra o Lokomotiv, terça-feira, em Moscou, em que o time lutará pela classificação para as quartas-de-final da Liga dos Campeões, o Real jogará quase completo neste sábado. O único desfalque será o volante francês Makelele, que será substituído pelo argentino Cambiasso. No Villarreal, os desfalques serão os dois laterais, Belletti e Arruabarrena, suspensos com cinco cartões amarelos. Em Santander, a Real Sociedad enfrenta o Racing. A equipe basca ainda não ganhou fora de casa no segundo turno. Terceiro colocado com 48 pontos, o La Coruña receberá o Rayo Vallecano e tentará esquecer a eliminação da Liga dos Campeões, definida com a derrota diante da Juventus na quarta-feira.