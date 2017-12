Real lança bonecos de seis jogadores O Real Madrid lançou bonecos em três tamanhos diferentes de seis de suas principais estrelas: o goleiro Casillas, o lateral Roberto Carlos, os meias Beckham e Zidane e os atacantes Raúl e Ronaldo. O brinquedo será lançado ao mercado ainda em novembro, segundo informou o clube nesta quinta-feira. Os bonecos terão três tamanhos - 7,5 cm, 15 cm e 30 cm - em posições características de cada um dos atletas. Os preços da nova atração da grife do clube variam de 6,95 euros a 49,95 euros. "É a apresentação de uma iniciativa inovadora que oferecemos a 250 milhões de torcedores do Real no mundo. A qualidade do produto é tão grande que, além das crianças, entusiasmarão adultos", aposta Emilio Butragueño, vice-presidente do clube espanhol. Marcaram presença no evento de lançamento, apenas dois jogadores: o capitão Raúl e o meia Zidane. Eles se disseram surpresos ao comprovar o resultado final de seus respectivos bonecos. "Me chamou a atenção a tecnologia utilizada para criar imagens tão reais. O meu boneco representa uma ação típica que faço em campo, e até as chuteiras foram feitas com perfeição", afirmou Raúl. Zidane se mostrou impressionado ao ver seu boneco de 30 cm, que representa o mítico gol que deu a 9ª Liga dos Campeões ao Real Madrid. "Me impressiona porque representa a mesma postura. Cada vez que o vejo penso no grande trabalho que tiveram que fazer para conseguir este resultado", admitiu o francês. O produto oficial do clube terá uma ampla distribuição na Espanha e no exterior, já que países com pouca tradição futebolística como Austrália, Nova Zelândia e Canadá já mostraram interesse em vendê-lo.