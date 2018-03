Real lança camisas com nomes em chinês A diretoria do Real Madrid não perdeu tempo e, aproveitando ao máximo o enorme interesse despertado entre os torcedores asiáticos, lançou nesta quarta-feira, em Kunming, na China, um lote de camisas com os nomes de alguns jogadores em chinês. Tiveram os nomes traduzidos o atacante Raul e os meias Zidane e Beckham - jogadores patrocinados pela Adidas, a empresa multinacional fornecedora de material esportivo. A apresentação das camisas foi feita no lançamento da nova campanha publicitária da companhia, realizada em um hotel no centro de Kunming. Ao serem perguntados sobre se um dia planejam jogar no futebol chinês, os três jogadores foram diplomáticos. "No futebol, as portas nunca devem ser fechadas para nada", disseram. Segundo o apresentador da cerimônia, os caracteres chineses de Zidane refletem que ele é tímido; os de Raul, que ele é esforçado; enquanto os de Beckham, que seu nome está aliado à riqueza.