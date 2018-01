Real lidera lista de grandes transações O Real Madrid provoca inveja entre seus rivais - na Espanha e no restante da Europa. Dirigentes de grandes clubes do continente torcem o nariz para os investimentos de seu colega Florentino Perez e duvidam da eficiência do retorno financeiro, mas se rendem à realidade de que não faltam iniciativa e atrevimento. Afinal, é o quarto ano consecutivo em que uma grande estrela se junta ao elenco. O Real lidera a lista das grandes transferências. Ainda insuperável é a saída de Zinedine Zidane da Juventus. O craque francês trocou Turim dois anos atrás por Madri por US$ 64,4 milhões. Uma quantia tão grande que o surpreendeu. "Não há jogador que valha isso", chegou a declarar, tempos atrás. Pouco abaixo, está a contratação de Luis Figo, por quem o Real depositou US$ 56,1 milhões na conta do Barcelona. A transação, em 2000, logo após a eleição de Florentino, abalou mais as já precárias relações entre os dois clubes, inimigos históricos. Na lista das dez maiores transferências, a de Ronaldo aparece em 7º lugar, já que a Inter de Milão concordou em liberá-lo por US$ 44,2 milhões. Por isso, os jornais europeus desta quarta-feira notaram que Beckham é o astro "galático" que "custa menos", pois os espanhóis se comprometaram a honrar débito de até US$ 41,3 milhões em quatro anos. No acordo, o Manchester receberá US$ 30 milhões de qualquer forma. O restante dependerá do sucesso esportivo. Ou seja: se o Real chegar às fases decisivas de torneios internacionais, repassará milhões de dólares adicionais aos britânicos. Os "madridistas" mais antigos acham que o time tem elenco semelhante aquele que, entre 1956-60, conquistou a Copa dos Campeões cinco vezes. Puskas, Gento, Santamaria, Del Sol, Di Stefano, Canario, Didi vestiram a camisa branca. Os velhos tempos, dizem, está de volta.