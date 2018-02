Real, Liverpool, Porto e Schalke avançam na Liga dos Campeões O Real Madrid se classificou na terça-feira para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões como líder do Grupo C, após vencer a Lazio por 3 x 1, com um gol do atacante Robinho, no estádio Santiago Bernabéu. Os outros times que avançaram nesta terça foram Liverpool, Porto, Schalke 04 e Olympiakos Piraeus. Com gols do brasileiro Júlio Baptista e de Raúl, o Real abriu vantagem em 15 minutos de partida. Robinho fez o terceiro antes do intervalo para assegurar que o nove vezes campeão europeu se colocasse entre as 16 melhores equipes do continente. A vitória do Real nunca esteve em perigo, mas o atacante da Lazio Goran Pandev descontou quando restavam 10 minutos para o final. Seu companheiro Tommaso Rocchi teve a oportunidade de diminuir, mas desperdiçou um pênalti, defendido por Casillas. O Real Madrid somou 11 pontos, a mesma quantidade que o Olympiakos, da Grécia, que no outro jogo do dia ganhou por 3 x 0 do Werder Bremen para terminar em segundo. Pelo Grupo A, o Liverpool goleou o Olympique Marseille por 4 x 0, na França. Os gols foram marcados por Steven Gerrard, Fernando Torres, Dirk Kuyt e Ryan Babel. O outro classificado no grupo é o Porto, que fez 2 x 0 no Besiktas, com gols de Lucho González e Ricardo Quaresma. No Grupo C, o Chelsea, já classificado, empatou em 0 x 0 com o Valencia, que acabou ficando fora da Copa da Uefa. Com o empate, o time inglês atingiu 50 partidas invicto atuando em casa, desde fevereiro de 2006. O outro classificado no grupo é o Schalke, após bater o Rosenborg por 3 x 1.