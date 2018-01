Real: Luxemburgo vai manter esquema A derrota por 3 a 2 para o Celta no final de semana pelo Campeonato Espanhol, não será suficiente para alterar o esquema tático do Real Madrid para a partida desta terça-feira, contra o Lyon, na estréia da equipe na Liga dos Campeões da Europa. A garantia foi dada nesta segunda-feira pelo técnico do Real, o brasileiro Vanderlei Luxemburgo. "Não mudarei o esquema. Nem tudo está errado. Contra o Celta, tivemos três erros em jogadas de bola parada. Não foi tão mau assim. Estamos trabalhando bem e não vou mudar por apenas uma partida", disse o treinador. Luxemburgo recorreu ao seu currículo para se defender das críticas sofridas após a derrota para o Celta em pleno Santiago Bernabéu. "Estou acostumado (às críticas), e não vou modificar o esquema pela minha história e meus títulos. Não vou mudar, a adaptação é muito complicada e a gente sabe disso", avaliou. Luxemburgo diz estar convencido que esta será uma grande temporada para o Real Madrid. Tanto que tirou lições positivas da derrota no final de semana. "Devemos estar motivados sempre. Tenho certeza de que faremos uma grande temporada, tenho a confiança de que tudo sairá bem e vamos disputar todas as competições para ganhar. Não estou assustado pela derrota", completou. O técnico brasileiro respondeu aos jogadores do Lyon que se vêem favoritos antes de jogar a partida. "Dentro de campo não há favoritos. O Real Madrid tem muitas possibilidades de conseguir um grande resultado". Mesmo sem poder contar com Zidane (machucado) e Ronaldo (suspenso), mais a provável ausência de David Beckham, Luxemburgo mostrou confiança. "Temos confiança em todo o elenco e sabíamos que isto podia acontecer. Por isso é preciso acertar o esquema tático para que as mudanças não sejam percebidas", ressaltou.