Real Madri leva quatro da Real Nada pior do que uma cabeça dividida. Foi apostando nessa tese que a Real Sociedad foi para cima do Real Madrid e fez 4 a 2 no principal jogo deste domingo do Campeonato Espanhol. A tese da ?cabeça dividida? foi defendida ao longo da semana pelo técnico da Real Sociedad, Raynald Denouix, que afirmou que o Real Madrid está mais preocupado com a partida diante do Manchester, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões, no dia 23 de abril. Se estava preocupado ou não é difícil precisar, mas Ronaldo, Figo, Zidane, Roberto Carlos e Raul nada puderam fazer diante da força do atual terceiro colocado do campeonato. Os gols da Real Sociedad foram marcados por Kovacevic (2), Nihat e Xabi Alonso. Para o Real Madrid, Ronaldo e Portillo anotaram. A Real Sociedad chegou a fazer 3 a 0. Ronaldo diminuiu para 3 a 1. A Real Sociedad chegou a 4 a 1, ainda no primeiro tempo. Aos 39 min do segundo tempo, Portillo diminuiu para 4 a 2. Os resultados: Sevilha 3 x 1 Villarreal; Barcelona 2 x 4 La Coruña; Recreativo Huelva 1 x 0 Deportivo Alaves; Atlético Madrid 3 x 3 Espanyol; Mallorca 3 x 3 Racing Santander; Celta de Vigo 1 x 0 Real Betis; Malaga 1 x 0 Valladolid; Rayo Vallecano 1 x 1 Athletic Bilbao; Real Sociedad 4 x 2 Real Madrid; Valencia 1 x 0 Osasuna.