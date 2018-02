Real Madrid: 900 mil euros a cada jogador pela 'tríplice coroa'

Animado com a atual campanha, o presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, prometeu uma premiação de 900 mil euros (aproximadamente R$ 2,43 milhões) a cada jogador, caso a equipe conquiste a "tríplice coroa", ou seja, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões da Uefa. "Tenho a sensação que a equipe poderá ganhar tudo nesta temporada", disse o presidente do clube merengue, em entrevista ao canal Antena 3 TV, da Espanha, nesta quinta-feira. Inicialmente, o planejamento da equipe previa uma premiação de 600 mil euros para a conquista da tríplice coroa, mas o presidente do Real Madrid aumentou significativamente a quantia após a vitória por 1 a 0 diante do rival Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, com um gol do brasileiro Júlio Baptista. No momento, o Real Madrid possui sete pontos de vantagem para o Barcelona e segue firme rumo ao bicampeonato espanhol sob o comando do técnico alemão, Bernd Schuster, que foi uma aposta da atual diretoria, que optou por demitir o italiano Fabio Capello - hoje técnico da seleção inglesa - ao final da temporada passada. "Queremos que Schuster seja o 'Ferguson' do Real Madrid", disse o presidente do clube, referindo-se à longetividade do técnico Alex Ferguson à frente do Manchester United, da Inglaterra, que já dura 21 anos.