Real Madrid a uma vitória do título O Real Madrid espantou o fantasma dos resultados negativos hoje (20) - após 28 dias acumulando tropeços no Campeonato Espanhol e sendo eliminado da Copa dos Campeões -, ao sentir novamente o gostinho da vitória e ficar a 3 pontos do título. Atuando em Vallecas, bairro próximo de Madri, o Real contou com a ajuda dos brasileiros Roberto Carlos, Flávio Conceição e Sávio para bater o Rayo Vallecano, por 1 a 0. O gol foi do espanhol Guti, aproveitando rebote de Keller, que não conseguiu segurar o chute forte de Roberto Carlos. A apertada vitória deixou a equipe merengue próxima do título - o Real lidera a competição com 73 pontos, seis à frente do segundo colocado, o Deportivo La Coruña. Para sagrar-se campeão com duas rodadas de antecedência, o Real precisa vencer o Alavés na próxima rodada, no Estádio Santiago Bernabéu, sábado. O Deportivo, único que pode estragar a festa do Real, manteve o sonho do bicampeonato graças a Diego Tristán, autor de dois dos três gols da vitória sobre o Oviedo, na casa do adversário, por 3 a 2. O fato curioso da partida foi que Donato atuou por 5 minutos no gol, com a expulsão do goleiro Molina. Outros jogos: Celta 1 x 1 Numancia, Espanyol 0 x 1 Mallorca, Osasuna 3 x 3 Las Palmas, Real Sociedad 4 x 0 Málaga, Real Zaragoza 0 x 0 Villarreal e Valladolid 1 x 1 Racing. Sábado: Alavés 0 x 1 Barcelona.