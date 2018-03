Real Madrid a uma vitória do título O Real Madrid pode comemorar neste sábado o 28º título de campeão espanhol. Para tanto, basta vencer o Alavés, no Estádio Santiago Bernabéu, na abertura da 36ª e antepenúltima rodada da temporada de 2000-2001. A equipe de Roberto Carlos e Figo lidera com 73 pontos, seis à frente do La Coruña. O Real pode até vir a ser alcançado pelo Deportivo, em número de pontos e de vitórias. Mas leva vantagem em um critério decisivo de desempate, que é o confronto direto. O time da capital venceu os galegos por 3 a 0, no primeiro turno, e empatou por 3 a 3, na volta, em La Coruña. Os ingressos para o jogo já se esgotaram e a polícia de Madri já destacou 1.200 homens para garantir a segurança durante o jogo e para monitorar a festa pela cidade. O último título do Real foi na temporada de 96-97. O Alavés, surpreendente vice-campeão da Copa da Uefa, promete estragar a programação dos madrilenos. O outro jogo antecipado para este sábado terá o Las Palmas (43 pontos) contra o Celta (52). O restante da rodada está marcado para domingo, com as partidas Athletic Bilbao x Málaga, Mallorca x Rayo Vallecano, Numancia x Espanyol, Villarreal x Osasuna, Zaragoza x Real Sociedad e Barcelona x Oviedo. Na Itália se dá como certa a transferência do goleiro Toldo, da Fiorentina e da seleção, para o Barça. O time catalão ainda não confirmou oficialmente.