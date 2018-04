Real Madrid aceita demissão de Camacho O Real Madrid decidiu aceitar a demissão do técnico José Antonio Camacho. Depois de mais uma derrota, desta vez no Campeonato Espanhol para o Espanyol por 1 a 0, no sábado, o treinador colocou seu cargo à disposição do presidente Florentino Pérez no domingo à noite, que concordou e anunciou nesta segunda-feira Mariano García Remón, assistente de Camacho, como interino. Segundo Pérez, Camacho segue vinculado à equipe, mas não deu detalhes de como irá fazer isso.