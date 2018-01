Real Madrid acha que Barcelona sofre efeitos da pressão O Real Madrid acredita que seu arqui-rival Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, está apresentando sinais de ceder diante da pressão no momento em que a decisão do título entra na reta final. O Barcelona perdeu dois de seus três últimos jogos - 1 a 0 para o Real Zaragoza e 2 a 0 para o Villarreal. A apertada vitória por 1 a 0 sobre o fraco Real Mallorca, há duas semanas, aconteceu graças a um gol contra de seu ex-jogador Fernando Navarro, já no final da partida. O time de Frank Rijkaard tinha quatro pontos de vantagem na liderança da tabela antes da derrota para o Villarreal, mas chega ao jogo do próximo domingo, contra o Levante, no Camp Nou, com apenas um ponto a mais que o Sevilla e dois na frente do Real. "O Barça está sentindo a pressão. Eles estão preocupados porque neste estágio, em temporadas anteriores, já tinham garantido o título", disse o diretor de esportes do Real, Predrag Mijatovic. "Estão com medo porque não estão acostumados a lidar com este tipo de situação." Enquanto o Real tenta aumentar a pressão sobre o time catalão, a imprensa de Madrid aproveita para atacar a decisão da direção do Barça de ter marcado um jogo de exibição no Egito (o time venceu o Al Ahly por 4 a 0, na terça-feira), o que não é o preparativo ideal para um jogo decisivo do Nacional. Entretanto, os jogadores do Barça negam que o terceiro título consecutivo esteja escapando. "Ainda dependemos só de nós mesmos e temos diversos jogos pela frente. Assim, temos a chance de corrigir erros que cometemos antes", disse o meia Iniesta. "A corrida pelo título está apertada, mas ainda estamos na frente." O Barça ainda não perdeu em casa nesta temporada e o adversário Levante não ganha há nove partidas. Confiança O Real ganhou por 2 a 1 do Valencia, em casa, no último fim de semana e, apesar de ainda ter que se esforçar bastante para dominar os oponentes, a efetividade do ataque e a crescente confiança do time formaram um quadro difícil de ser enfrentado. "Nossa mentalidade mudou, agora somos mais time", disse o volante brasileiro Emerson, durante a preparação para o jogo do fim de semana contra o Athletic Bilbao. "Vemos isso nos treinos e nos jogos." O meia inglês David Beckham espera uma vaga de titular depois da boa volta, contra o Valencia, após seis semanas fora por causa de contusão no joelho. O ex-capitão da Inglaterra entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória do Real, demonstrando boa forma. O Bilbao ganhou somente quatro de seus 15 jogos em casa nesta temporada, mas bateu o Valencia e o Espanyol nas duas últimas rodadas em San Mames. O time sabe que uma derrota pode levá-lo para a zona de rebaixamento. O Sevilla, que goleou o Athletic por 4 a 1, recebe o Espanyol, seu companheiro de semifinais da Copa da Uefa. O presidente do clube, Jose Maria del Nido, se mostrou otimista para o jogo. "O time não poderia estar em melhor forma. Se você me perguntar o que eu quero, vou dizer que ganhar a liga, a Copa do Rei e a Copa da Uefa está bom", afirmou o dirigente, falando dos três torneios que o time disputa simultaneamente.