Real Madrid ainda não garante Robinho Apesar de ter entregado um aval bancário, no valor de US$ 30 milhões, para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a diretoria do Real Madrid ainda não garantiu que a compra do passe do atacante Robinho já foi concretizada. De acordo com o vice-presidente do clube, Emilio Butragueño, a negociação está muito próxima de ser fechada. ?Temos que ser cuidadosos. Foi aberta uma porta para a incorporação de Robinho, mas ainda não há nada fechado. Só que estamos muito perto disso?, disse o dirigente, que acompanha a equipe na série de jogos pela Ásia. Neste sábado, o Real Madrid jogará em Pequim, na China, contra um time local. ?Estamos esperando, mas não cabe dúvida que foi uma decisão muito importante. Acho que as coisas se resolverão nas próximas 24 ou 48 horas?. Ainda nesta sexta-feira, a direção do Real entregou toda a documentação da compra do passe de Robinho para a Real Federação Espanhola de Futebol. Com isso, a entidade máxima do futebol na Espanha já pediu para que a CBF providencie o certificado de transferência internacional do brasileiro.