Real Madrid amplia liderança após vencer Athletic de Bilbao O Real Madrid abriu uma vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Espanhol, no sábado, com uma vitória de 1 x 0 sobre o Athletic de Bilbao, gol de Ruud van Nistelrooy no segundo tempo. O holandês colocou no ângulo um poderoso chute de perna direita aos 10 minutos da segunda etapa e ampliou sua contagem na temporada para sete gols. Com a vitória, a equipe de Bernd Schuster acumula 35 pontos em 15 jogos, sete à frente de Barcelona e Villareal, que jogam neste domingo.