Real Madrid anuncia balanço milionário O Real Madrid vai apresentar neste domingo, durante assembléia anual dos sócios, um balanço positivo de 143,2 milhões de euros em sua tesouraria e uma dívida bancário ?zero? até dia 30 de junho deste ano, informou nesta sexta-feira o presidente do clube, Florentino Pérez. O dirigente prevê também um saldo bem atraente para a temporada 2003-2004. O orçamento previsto chega a 232 milhões de euros, 21% a mais em relação ao exercício de 2002-2003. ?O crescimento, a rentabilidade e a situação financeira saneada conquistados pelo clube nos deixam otimistas para os próximos anos. Não só por uma melhora econômica, mas sim também porque isso vai refletir em melhores serviços aos nossos sócios e torcedores?. Desse total, 57% serão destinados a gastos com funcionários e atletas. ?O incremento significativo das receitas de exploração, iniciado há três anos, permite consolidar um alto nível de resultados positivos. Além do que, a estratégia da área de marketing tem facilitado uma forte posição no mercado?, disse.