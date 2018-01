Real Madrid anuncia contratação de Robinho O jogador brasileiro Robinho será jogador do Real Madrid a partir de 25 de agosto, anunciou neste sábado o clube espanhol em sua página oficial na internet. ?O jogador assinará um contrato que o vinculará ao Real Madrid durante as próximas cinco temporadas. O jogador impôs sua vontade de jogar no Real Madrid, rejeitando ofertas de outros clubes que se interessaram por ele nas últimas semanas e a dura postura dos dirigentes do Santos?, explica o comunicado oficial do clube. O anúncio da contratação de Robinho acontece no dia seguinte à incorporação de outro braileiro, Júlio Baptista, igualmente por cinco temporadas. Baptista, revelado pelo São Paulo, jogou as duas últimas temporadas no Sevilha, também da Espanha. O vice-presidente do Real Madrid, o ex-jogador Emilio Butragueño, se referiu aos brasileiros Júlio Baptista e Robinho como ?dois grandíssimos reforços que formam uma boa base para a equipe?, logo após aterrissar no aeroporto de Barajas, ao término da viagem asiática. ?Está confirmada a contratação de Robinho e Júlio Baptista. Este último, se tudo correr normalmente, se apresentará ao clube na próxima segunda-feira. A respeito de Robinho, chegamos a um acordo com o Santos, mas o jogador não vai se incorporar ao Real Madrid antes de 25 de agosto porque o clube brasileiro nos pediu que Robinho jogue algumas partidas a mais para despedir-se da torcida?, declarou Butragueño. O dirigente afirmou ainda que Júlio Baptista é ?um grande jogador, que pode jogar em várias posições?. ?Luxemburgo?, acrescentou, ?está muito entusiasmado com ele. Portanto, as duas incorporações são de grande valia e têm que nos ajudar a ser mais competitivos sem dúvida nenhuma?. O dirigente reconheceu ainda, na página oficial do clube, que Júlio Baptista era um jogador que estava nos planos do Real Madrid ?há tempos, mas nos últimos dez dias foi que tudo se intensificou. Em uma negociação por um jogador tão cotado como Júlio Baptista há muitos elementos a levar em conta e não é fácil. O Sevilha tentou conseguir uma quantia que lhes fizesse felizes. Finalmente todos estamos contentes. No final sempre a vontade do jogador é importante e o Real Madrid tem um grande prestígio para qualquer jogador?. O vice-presidente não quis falar de cifras. ?Estamos contentes porque são dois grandíssimos reforços, muito jovens os dois. Os dois estarão aqui por cinco anos e é uma boa base para a equipe?. ?Com o Santos?, explicou, ?chegamos a um ponto incômodo para todas as partes e por sorte se encontrou uma solução boa para todos. Desejávamos que o jogador viesse para cá o mais rápido possível, mas entendemos a postura do presidente do Santos, e Robinho chegará aqui no dia 25 de agosto. Termina uma história muita longa, pelo bem do clube e do jogador?. Com relação ao futuro iminente da equipe, Butragueño preferiu esperar: ?vamos esperar para ver se a equipe está fechada definitivamente. Estes últimos dias foram muito intensos para todos. Terminamos estas duas negociaçes e resta todo o mês de agosto. A respeito das saídas não há nada confirmado?.