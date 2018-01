Real Madrid anuncia empréstimo de Fabio Coentrão ao Monaco

Reconhecido por sua agressividade para se reforçar com nomes de impacto, o Real Madrid parece estar aproveitando os últimos dias da janela de transferências para enxugar o elenco. Horas depois de anunciar a venda do volante Asier Illarramendi para a Real Sociedad, o clube confirmou nesta quarta-feira o empréstimo do lateral-esquerdo Fabio Coentrão para o Monaco.

O jogador português foi cedido até o fim da temporada 2015/2016 ao clube francês, que acabou fracassando na tentativa de se garantir na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa ao ser eliminado pelo Valencia nos playoffs, com o placar agregado de 4 a 3.

Mesmo assim, Coentrão trocou o Real Madrid pelo Monaco, deixando o clube espanhol, que o contratou em 2011 e com o qual está vinculado até 2018. Agora, nesse ano no futebol francês, o português espera recuperar o ritmo de jogo, pois pouco atuou na última temporada, afetado por lesões, mas também por ser reserva do brasileiro Marcelo.

A contratação de Coentrão também deve facilitar a saída de Layvin Kurzawa. O lateral-esquerdo interessa ao Paris Saint-Germain, que espera fechar a chegada do jogador a qualquer momento.

Já o Real Madrid, além de Coentrão e Illarramendi, pode liberar mais um jogador nos próximos dias. O volante brasileiro Lucas Silva está fora dos planos do técnico Rafa Benítez e deve ser negociado pelo gigante espanhol.