Real Madrid anuncia lucros milionários O Real Madrid investiu recentemente em grandes contratações e o retorno disso, além dos títulos, foram lucros milionários. Pelo menos é o que mostra balanço divulgado nesta quarta-feira pelo clube espanhol. Na temporada de 2002/2003, o faturamento foi de 192,6 milhões de euros, num aumento de 26% em relação à anterior. E a previsão é de crescer mais 21%, passando a 232,6 milhões em 2003/2004. Dessa previsão orçamentária, cerca de 80 milhões de euros viriam do marketing, mais 70 milhões da venda dos direitos de transmissão para a TV e outros 60 milhões dos sócios do clube e da comercialização dos ingressos dos jogos. Fora a receita com a negociação de jogadores. Com esses números, ainda sem descontar os impostos, o Real teve um lucro de 9,2 milhões de euros na última temporada e projeta ter 58,8 milhões para 2003/2004. Resultado disso: sem dívidas, o clube tem hoje em caixa 143,2 milhões de euros. Pagamento - Essa boa situação financeira fez o Real decidir quitar o pagamento da transferência do inglês David Beckham. Depois de pagar 7,5 milhões de euros imediatamente, o clube espanhol teria que repassar outros 17,5 milhões, em quatro parcelas anuais - até julho de 2007 -, ao Manchester United. Mas vai pagar tudo de uma vez, o que lhe trará uma economia de 1,4 milhão, referente aos juros. Dessa maneira, a transferência de Beckham custará 23,6 milhões ao Real. Ou seja, saiu mais barato do que o Chelsea pagou ao próprio clube de Madri para contratar o volante francês Makelele: 24 milhões de euros. O único porém é que o contrato prevê o pagamento de até 10 milhões de euros a mais ao Manchester caso os espanhóis tenham uma boa performance nas quatro próximas edições da Liga dos Campeões da Europa.