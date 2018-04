Real Madrid anuncia patrocinador e exibe novo uniforme para a temporada

MADRI - O Real Madrid anunciou de forma oficial, nesta quinta-feira, o acordo que firmou como a Emirates, empresa aérea que estampará o seu nome na camisa do clube até 2018. O clube também aproveitou o evento que oficializou o patrocinador para apresentar o seu novo uniforme para a próxima temporada.

A cerimônia de apresentação do novo patrocinador e do recém-lançado uniforme foi realizada no Estádio Santiago Bernabéu, onde o brasileiro Kaká foi um dos escolhidos para vestir a nova camisa da equipe merengue, que manteve o seu estilo tradicional e trouxe poucas mudanças em relação ao modelo anterior, como por exemplo listras roxas no lugar das azuis e os números do uniforme agora com uma fonte diferente.

O Real não divulgou valores do acordo fechado com a Emirates, que substitui a Bwin como patrocinador do clube, mas o presidente da equipe madrilenha, Florentino Perez, festejou a parceria de longo prazo com a empresa. "É uma honra vincular o nome da Emirates ao Real Madrid. Estamos diante de uma das decisões mais importantes do clube, já que é um sócio e aliado perfeitos", ressaltou o dirigente.

A nome Fly Emirates será exibido na parte frontal da camisa do Real, e a exposição extra que a empresa ganhará por meio do clube foi comemorada pelo Sheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, proprietário da companhia, durante o evento desta quinta. "Essa é a equipe de maior sucesso no mundo e vamos seguir apoiando-a. Essa nova aliança irá beneficiar os torcedores do Real Madrid e queremos que a equipe vá para Dubai porque lá muitos torcedores querem ver os melhores jogadores do mundo. Em janeiro de 2014 vai se celebrar o Dubai Football Challenge, e queremos que o Real Madrid participe", disse.