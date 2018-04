Real Madrid anuncia promessa do Mallorca como reforço

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do meia Marco Asensio, de 18 anos, promessa do Mallorca. O clube confirmou que chegou a um acordo para a transferência do atleta, que assinará acordo para defender os atuais campeões europeus por seis temporadas.

O clube madrilenho também enfatizou que o atleta seguirá jogando pelo Mallorca até o final desta temporada do futebol europeu, para em seguida se apresentar ao time da capital espanhola. O novo reforço que irá se juntar ao estrelado elenco merengue é considerado um dos mais promissores jogadores dos últimos anos da base do clube que hoje disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol.

Os dois clubes não revelaram nesta sexta-feira os valores da transação, mas a mídia espanhola noticiou nesta semana que o atleta irá custar 3,7 milhões aos cofres do Real. Na última segunda-feira, ao comentar a possibilidade de contar com a jovem promessa, o técnico Carlo Ancelotti ressaltou que "Asensio é um jogador muito bom", mas frisou que o reforço só viria para a próxima temporada europeia. "Não é uma contratação para janeiro", disse.