Real Madrid anuncia que renovará com Cristiano Ronaldo até 30 de junho de 2021

O Real Madrid anunciou oficialmente neste domingo que acertou a renovação do contrato de Cristiano Ronaldo até 30 de junho de 2021. Por meio de nota, o clube confirmou que o astro português irá assinar o novo acordo nesta segunda-feira. Desta forma, o astro português firmará compromisso para seguir defender a equipe espanhola até quando terá 36 anos de idade.

O clube informou que o ato de assinatura do contrato irá acontecer às 10h30 (de Brasília) desta segunda no palco de honra do estádio Santiago Bernabéu, onde estará presente o presidente Florentino Pérez para o evento no qual será consagrada a permanência do craque por mais quase cinco anos no Real.

O vínculo atual do atacante de 31 anos com o time merengue iria até 2018 e o novo acordo a ser assinado neste segunda foi oficializado poucas horas depois de o Real Madrid vencer o Leganés por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, e se garantir na ponta isolada do Campeonato Espanhol até o termino desta 11ª rodada.

Caso cumpra o novo compromisso até o fim, Cristiano Ronaldo completará 12 anos no Real, depois de ter sido contratado em 2009 junto ao Manchester United por 94 milhões de euros. Depois disso, ele renovou pela primeira vez o seu contrato com o clube espanhol em 2013.

De 2009 a 2016, o astro português conquistou seis títulos pelo Real (um Campeonato Espanhol, duas Liga dos Campeões da Europa, duas Copas do Rei e um Mundial de Clubes), assim como no período faturou por duas vezes a Bola de Ouro da Fifa ao ser eleito o melhor jogador do mundo em 2013 e 2014. Ao todo, ele acumula 371 gols em 360 jogos oficiais pelo time madrilenho.

A renovação do contrato do atacante é muito importante também pelo fato de que o Real está proibido de fazer contratações até janeiro de 2018, em virtude de punição imposta pela Fifa ao clube. Vencedor da última Liga dos Campeões e também da Eurocopa deste ano pela seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo é o grande favorito a ser eleito o melhor jogador do mundo de 2016 na eleição da Fifa, em janeiro.