Real Madrid anuncia renovação de Pepe até junho de 2017

Prestes a iniciar a temporada 2015/2016, o Real Madrid agiu nos bastidores já pensando no futuro e acertou nesta sexta-feira a renovação contratual de mais um jogador. Depois de Sergio Ramos, outro zagueiro chegou a acordo com o clube: o brasileiro naturalizado português Pepe, que assinou a prorrogação do vínculo até o meio de 2017.

O Real confirmou a informação nesta sexta, através de comunicado oficial. O jogador de 32 anos tinha vínculo até o fim desta temporada, em 2016, e depois de assinar a prorrogação recebeu como presente do clube uma camisa com o número 2017 e um relógio.

Pepe está no Real Madrid desde 2007 e disputará este ano sua nona temporada com a camisa do clube. Há quatro dias, os dirigentes espanhóis já haviam anunciado a prorrogação do novo capitão da equipe, o também zagueiro Sergio Ramos, que assinou até 2020.

Agora, o Real Madrid vive a expectativa para a estreia oficial na temporada 2015/2016. Neste domingo, o clube inicia sua caminhada no Campeonato Espanhol diante do Sporting Gijón, fora de casa.