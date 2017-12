Real Madrid apelará para Ricardo Teixeira para ter Robinho

Os dirigentes do Real Madrid acordaram na quinta-feira cantando vitória na guerra com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por Robinho, mas foram dormir muito preocupados. E nesta sexta apelarão ao presidente da entidade nacional, Ricardo Teixeira, para tentar conseguir a liberação do atacante para a partida de domingo contra o Mallorca, que poderá dar o título espanhol ao clube. Na quarta, a notícia que correu na Espanha por volta de 22h30 (17h30 pelo horário de Brasília) era de que a Fifa havia autorizado o Real a escalar Robinho domingo - o que contrariava o Estatuto do Jogador, que determina que os clubes devem liberar jogadores para as seleções 14 dias antes do início de competições oficiais. Mas na quinta a informação que chegou ao Real, via Federação Espanhola de Futebol, foi diferente. O documento que a entidade recebeu da Fifa era uma autorização para que os clubes escalassem os jogadores africanos na rodada de domingo, e não fazia menção à situação de Robinho. No caso dos africanos - como o atacante Kanouté, do Sevilla, e o volante Diarra, do Real Madrid -, a Fifa deu o sinal verde pelo seguinte motivo: os jogos das Eliminatórias para a Copa da África foram marcados depois da divulgação da tabela do Campeonato Espanhol. Por entender que a culpa pela confusão não era da Federação Espanhola, a Fifa fez a vontade dos clubes. Mas o caso de Robinho é diferente, porque o período de disputa da Copa América já estava definido quando a tabela da Liga Espanhola foi feita. A retificação da informação caiu como uma bomba no Real, que passou a ter medo de escalar Robinho e perder os pontos - o que acabaria com sua chance de ser campeão espanhol. "Complicou tudo de novo", admitiu Wagner Ribeiro na noite de quinta (horário brasileiro). Além de preocupado com a situação do atacante, ele está chateado com as críticas que tem recebido da comissão técnica da seleção. "O Dunga ligou para o Robinho e disse a ele que estou fazendo muita pressão para ele jogar domingo." A esperança do clube espanhol é receber um favor do presidente da CBF. Mas pelo que se comenta na Granja, Ricardo Teixeira não cederá por dois motivos: liberar Robinho abriria um precedente que poderia ser explorado por outros clubes europeus; e fazer a vontade do Real, depois de tanta briga, desmoralizaria a comissão técnica.