Real Madrid aposta nos goleadores na estreia na Liga dos Campeões

O Shakhtar Donetsk entrará em campo nesta terça-feira no Santiago Bernabéu com uma missão muito difícil pela frente: parar o ataque do Real Madrid, que marcou 11 gols nas duas últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

O time espanhol é um dos favoritos ao título. E aposta no poder de fogo de seu trio ofensivo formado por Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo para abrir caminho na competição. O português passou em branco nas duas primeiras partidas do campeonato, mas sábado desencantou em grande estilo: marcou cinco vezes na vitória por 6 a 0 sobre o Espanyol e chegou a 313 gols em 302 partidas disputadas pelo Real Madrid.

O técnico Rafa Benítez, que substituiu o italiano Carlo Ancelotti no comando da equipe, tem apenas uma dúvida para escalar a equipe: Navas ou Casilla no gol. Navas tem sido o titular no Campeonato Espanhol, mas há a possibilidade de Benítez fazer o que vários treinadores fazem e escalar cada goleiro em uma competição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Juventus, vice-campeã do ano passado, estreará jogando fora de contra o Manchester City. Sem Pirlo, Vidal e Tevez, que deixaram o clube, a Juve começou mal o Campeonato Italiano e conseguiu apenas um ponto em três rodadas. Por outro lado, o City tem 15 pontos em cinco jogos na Inglaterra e lidera a competição com quatro pontos de vantagem. "Precisamos inverter a tendência negativa deste início de temporada e fazer um bom jogo em Manchester", disse o técnico Massimiliano Allegri.

O comandante do City, Manuel Pellegrini, disse que não se ilude com a má fase da Juventus. E que para superar a barreira das oitavas de final, algo que o time nunca conseguiu, espera ter um sorteio favorável na definição dos cruzamentos da próxima fase. "Nos dois últimos anos tivemos o Barcelona como adversário logo nas oitavas de final. Espero que, se passarmos pela primeira fase, desta vez não tenhamos de jogar outra vez contra eles."

TELEVISÃO

O primeiro dia da Liga dos Campeões só poderá ser visto no Brasil nos canais Esporte Interativo. Nas emissoras abertas, a Globo só costuma exibir as fases finais do torneio. E a Band esta semana só mostrará um jogo na quarta-feira. O canal principal do Esporte Interativo (EI MAXX) transmitirá Real Madrid x Shakhtar Donetsk às 15h45. No mesmo horário, o EI MAXX2 mostrará a partida entre Manchester City e Juventus. Na quarta-feira, a emissora exibirá Roma x Barcelona e Olympiacos x Bayern. Assinantes poderão ver qualquer jogo da rodada pelo aplicativo EI Plus ou no eiplus.com.br.