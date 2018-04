Real Madrid arrasa lanterna Betis e encosta na liderança do Espanhol

SEVILHA - Mesmo jogando fora de casa, o Real Madrid conseguiu neste sábado uma impiedosa goleada sobre o Betis, por 5 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, embolou ainda mais a disputa pelo título, chegando aos mesmos 50 pontos dos líderes Barcelona e Atlético de Madrid, que entram em campo apenas neste domingo.

Mostrando que não vai deixar os dois rivais lutarem sozinhos pelo título, o Real não deu qualquer chance para o lanterna Betis, que soma apenas 11 pontos e está caminhando para o rebaixamento. Mas tanto o Barcelona, que visita o Levante, quanto o Atlético de Madrid, diante do Sevilla, podem retomar a vantagem.

Recém-eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo, o astro português Cristiano Ronaldo foi quem abriu o placar para o Real no jogo deste sábado em Sevilha. Logo aos 10 minutos, ele fez 1 a 0 e chegou ao seu 21º gol na liderança da artilharia do Campeonato Espanhol - tem dois de vantagem sobre Diego Costa.

Depois de Cristiano Ronaldo mostrar o caminho do gol para os companheiros, foi a vez o galês Gareth Bale ampliar aos 25 minutos. E, ainda no primeiro tempo, o francês Benzema fez 3 a 0 aos 46. Já na segunda etapa, o argentino Di Maria marcou para o Real aos 17 e o espanhol Morata definiu a goleada aos 45.