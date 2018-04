Real Madrid avança apesar de derrota de 3 x 2 para Galatasaray

A equipe de Madri parecia se caminhar para uma classificação confortável quando Ronaldo abriu o placar, aos 7 minutos, ao completar cruzamento rasteiro de Sami Khedira pela direita.

Emmanuel Eboue empatou para o Galatasaray aos 12 do segundo tempo, depois de jogada de Wesley Sneijder, que colocou os turcos à frente aos 25 minutos ao chutar entre as pernas de Raphael Varane.

Dois minutos depois, Drogba fez 3 x 1 para o Galatasaray com um toque de calcanhar.

Mas Cristiano Ronaldo fez seu segundo gol no jogo nos acréscimos, após jogada de Karim Benzema. Foi o 11o gol do português, artilheiro do campeonato.

(Por Daren Butler)