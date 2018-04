Real Madrid bate Almería e soma 20ª vitória seguida

Antes de embarcar para a disputa do Mundial de Clubes no Marrocos, o Real Madrid deu nesta sexta-feira mais uma prova da excelente fase que vive. Mesmo fora de casa, goleou o Almería por 4 a 1, na abertura da 15ª rodada do Campeonato Espanhol, e somou a sua 20ª vitória consecutiva na temporada.

Levando em conta todas as competições que disputa, o Real não tropeça desde o dia 13 de setembro, quando perdeu o clássico para o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol. Agora, já soma 20 vitórias seguidas, sendo que a maioria delas foi por goleada, como aconteceu nesta sexta-feira.

Com a nova vitória, o Real assegurou a permanência na liderança do campeonato. Tem agora 39 pontos, com cinco de vantagem sobre o segundo colocado Barcelona, que ainda joga nesta 15ª rodada - visita o Getafe neste sábado. Já o Almería aparece na penúltima posição, com apenas 10 pontos.

Apesar do placar elástico, o Real levou um susto nesta sexta-feira. Quando vencia por 2 a 1, o Almería teve um pênalti a seu favor, mas Verza desperdiçou a cobrança aos 18 minutos do segundo tempo. Depois disso, o craque português Cristiano Ronaldo marcou dois gols e definiu a goleada.

Quem abriu o placar para o Real foi Isco, aos 34 minutos. Mas o Almería empatou na sequência, com Verza aos 39. Ainda no primeiro tempo, porém, Bale fez 2 a 1 aos 42. Depois, já na segunda etapa, Cristiano Ronaldo tratou de marcar duas vezes, aos 36 e aos 43, fechando a vitória.

Com isso, Cristiano Ronaldo atingiu a incrível marca de 23 gols marcados nos 14 jogos que disputou nesta edição do Campeonato Espanhol, liderando a artilharia com imensa folga - o segundo colocado é o craque argentino Messi, que balançou as redes 13 vezes pelo Barcelona.

Agora, com a liderança assegurada no Campeonato Espanhol, o Real vai ao Marrocos para buscar mais um título mundial. Disputa a semifinal na terça-feira, em Rabat, contra um adversário ainda indefinido - Cruz Azul (México) e Western Sydney Wanderers (Austrália) se enfrentam neste sábado.