Real Madrid bate Leganés de virada e assume a 3ª posição do Campeonato Espanhol

O Real Madrid venceu o Leganés por 3 a 1, de virada, fora de casa, e assumiu nesta quarta-feira a terceira posição do Campeonato Espanhol. Mesmo sem contar com nomes como Cristiano Ronaldo (poupado), Marcelo e Modric (lesionados), o time comandado por Zinedine Zidane ganhou com relativa tranquilidade para chegar aos 48 pontos e ultrapassar o Valencia, que caiu para a quarta colocação, com 46.

+ TEMPO REAL - Leganés 1 x 3 Real Madrid

+ Após investigação da FA, Firmino se livra de acusação de racismo

Este confronto foi uma partida atrasada da 16ª rodada da competição nacional, que foi adiada de dezembro para agora por causa da participação da equipe madrilenha no Mundial de Clubes da Fifa, no final do ano passado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a derrota em casa, o Leganés estacionou nos 29 pontos e ocupa a 13ª posição. Antes de levar a virada, a equipe da região metropolitana de Madri chegou a sonhar com a vitória ao abrir o placar já aos 5 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Bustinza aproveitou uma bola desviada e cabeceou. Kiko Casilla, escalado no lugar do poupado Navas, defendeu no reflexo, mas o mesmo Bustinza voltou a usar a cabeça para fazer 1 a 0 no rebote.

O Real, entretanto, freou a euforia dos donos da casa pouco depois, aos 10 minutos. Em trama iniciada por Benzema, Kovacic tocou para Casemiro e viu a bola passar pelo brasileiro, mas encontrar Lucas Vázquez, que finalizou cruzado para empatar o jogo.

E o time de Zidane virou o placar ainda na etapa inicial, aos 28 minutos, após uma linda troca de passes completada por Casemiro. O brasileiro fez triangulação com Benzema e Vázquez e bateu com categoria no canto direito do goleiro Cuellar: 2 a 1.

Na parte final do segundo tempo, Zidane chegou a promover a entrada de Gareth Bale no lugar de Benzema no ataque, mas o terceiro gol do Real foi sair por meio do Sergio Ramos. Aos 45 minutos, o zagueiro cobrou pênalti sofrido por Vázquez e decretou o 3 a 1.

Quatorze pontos atrás do líder Barcelona, o Real voltará a jogar pelo Espanhol neste sábado, contra o Alavés, em casa, pela 25ª rodada da competição. O principal foco da equipe neste momento é o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no próximo dia 6 de março, contra o Paris Saint-Germain, na França. No confronto de ida, na Espanha, bateu o rival por 3 a 1.