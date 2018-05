Real Madrid chega à 13.ª final da Liga dos Campeões e amplia recorde

SÃO PAULO - O Real Madrid ampliou um recorde histórico na Liga dos Campeões ao bater o Bayern de Munique por 4 a 0 nesta terça-feira, na Alemanha. Com a vitória e a vaga garantida na final, o time espanhol chegou à 13.ª decisão da competição. O Milan, que disputou 11 finais, ficou ainda mais para trás. O Bayern, por sua vez, buscava igualar a marca do time italiano.

O Real Madrid também quebrou um tabu que já durava 12 anos. A equipe de Cristiano Ronaldo voltará a lutar diretamente pelo título da Liga dos Campeões. A última vez deu-se em 2002, quando a equipe espanhola liderada por Zidane bateu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 em Glasgow, na Escócia. Nesta temporada, o Real Madrid, que aguarda o vencedor de Chelsea e Atlético de Madrid, busca a décima conquista continental.

O aproveitamento do Real Madrid em finais é de 75%. Em 12 decisões, o time madrilenho foi derrotado apenas três vezes. Duas aconteceram ainda na década de 1960, após o pentacampeonato europeu entre 1956 e 1960. Em 1962, a equipe caiu diante do Benfica, de Eusébio, em Amsterdã. Dois anos depois, foi a vez de a Internazionale sagrar-se campeã sobre os merengues (3 a 1 em Viena).

Em 1966, porém, o Real Madrid chegou ao hexacampeonato ao passar pelo Partizan por 2 a 1 em Bruxelas. Depois, foi preciso esperar 15 anos para a equipe ter nova oportunidade de lutar pelo caneco. O Liverpool, entretanto, fez 1 a 0 e ficou com a taça.

Em 1998, 17 anos depois - o maior período sem disputar uma final -, o Real Madrid voltou à rota vencedora. Na decisão disputada na Holanda, venceu a Juventus por 1 a 0, gol do atacante iugoslavo Mijatovic. Dois anos depois, com gols de Morientes, McManaman e Raúl, o Real Madrid conquistou o oitavo título, batendo o Valencia por 3 a 0.

OUTRO FINALISTA

A grande final da edição 2014 da Liga dos Campeões será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, no próximo dia 24. Nesta quarta-feira, o Chelsea recebe o Atlético de Madrid precisando reverter a vantagem espanhola. Na partida de ida, o time de Diego Costa e Miranda fez 1 a 0 no Vicente Calderón.

FINAIS DO REAL NA LIGA DOS CAMPEÕES

1956 - Real Madrid 4 x 3 Stade de Reims (Paris)

1957 - Real Madrid 2 x 0 Fiorentina (Madri)

1958 - Real Madrid 3 x 2 Milan (Bruxelas)

1959 - Real Madrid 2 x 0 Stade de Reims (Stuttgart)

1960 - Real Madrid 7 x 3 Eintracht Frankfurt (Glasgow)

1962 - Real Madrid 3 x 5 Benfica (Amsterdã)

1964 - Real Madrid 1 x 3 Internazionale (Viena)

1966 - Real Madrid 2 x 1 Partizan (Bruxelas)

1981 - Real Madrid 0 x 1 Liverpool (Paris)

1998 - Real Madrid 1 x 0 Juventus (Amsterdã)

2000 - Real Madrid 3 x 0 Valencia (Paris)

2002 - Real Madrid 2 x 1 Bayer Leverkusen (Glasgow)