Real Madrid começa viagem pela Ásia O Real Madrid não perde tempo para faturar. A diretoria do campeão espanhol decidiu levar seus astros para a Ásia, onde farão treinamentos especiais para a temporada de 2003-04 e ao mesmo tempo ajudarão a engordar o caixa. O time tem previstos quatro amistosos, além de atividades publicitárias, que devem render US$ 7 milhões. A apresentação do elenco do Real Madrid, depois das férias, foi diferente de anos anteriores. Nesta quinta-feira, astros como Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham foram direto para o aeroporto de Barajas, em Madri, de onde embarcaram para a China, primeira etapa do giro esportivo-comercial. A estréia será dia 2 contra o Dragon, em Pequim. Três dias depois, o Real jogará contra o Tóquio, na capital japonesa. No dia 8, o duelo será contra a seleção da China. Ainda falta definir a partida na Tailândia. O Barcelona também sai da Espanha para treinar e faturar em dólar. O time catalão embarcou para os Estados Unidos, onde no domingo enfrenta a Juventus de Turim (no estádio de Foxboro). Ronaldinho Gaúcho deve estrear. A programação prevê partidas diante de Milan (Washington) e Manchester United (Filadélfia). A Federação Espanhola divulgou a tabela do campeonato de 2003-04 e o Real estréia contra o Bétis, dia 31 de agosto, no estádio Santiago Bernabéu.