Real Madrid contrata Júlio Baptista O Real Madrid queria Robinho, mas acabou levando outro brasileiro. O clube espanhol anunciou nesta sexta-feira a contratação de Júlio Baptista, por quem pagou 20 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões) ao Sevilla, também da Espanha. Júlio Baptista também estava nos planos do Arsenal, mas recusou a oferta inglesa para continuar na Espanha - no próximo ano, ele já poderá entrar com a documentação para obter dupla nacionalidade e conseguir o passaporte comunitário. No Real, ele será o terceiro jogador brasileiro do elenco, enquanto a novela Robinho não acaba. E, além de ser companheiro de Ronaldo e Roberto Carlos, será comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O brasileiro também é o terceiro reforço do Real para essa temporada. Antes de Júlio Baptista, chegaram ao clube os uruguaios Pablo García (Osasuna) e Carlos Diogo (River Plate). Aos 23 anos, Júlio Baptista já está há duas temporadas na Espanha, desde que foi do São Paulo para o Sevilla por US$ 2,8 milhões. Volante de origem, ele passou a jogar de atacante e marcou 38 gols em dois anos de Campeonato Espanhol. Tanto que virou figura constante nas convocações de Parreira para a seleção brasileira.