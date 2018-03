Real Madrid contrata zagueiro argentino Depois de investir mais de US$ 40 milhões no astro David Beckham, o Real Madrid fez uma contratação mais modesta. Mas, talvez, até mais importante. O clube espanhol anunciou nesta terça-feira o acerto com o zagueiro argentino Gabriel Milito, do Independiente. Ele chega para substituir o capitão Hierro, que não renovou contrato. Para que o negócio seja concretizado, falta apenas o acerto com o jogador. Estima-se que o Real irá pagar US$ 4 milhões ao Independiente e pretende assinar por 4 anos com Milito. O zagueiro deve se apresentar para exames médicos no dia 17, pois antes tem compromissos com a seleção argentina. ?Com essa contratação se encerra a polêmica sobre a zaga central e fechamos o elenco?, anunciou o diretor do Real, Jorge Valdano, que vinha sendo criticado na Espanha por ainda não ter encontrado um substituto para Hierro.